Nach starken Jahresendergebnissen hat die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) auch im ersten Quartal 2017/18 ihren Wachstumstrend fortgesetzt.

Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent (währungsbereinigt: 9,5 Prozent) auf 294,7 Millionen Euro (Vorjahr: 280,0 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 38,9 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge erreichte 13,5 Prozent (Vorjahr: 13,4 Prozent).

Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG, kommentierte das Quartalsergebnis wie folgt: "Unser Unternehmen befindet sich unverändert auf Wachstumskurs mit erfreulichen Beiträgen beider Strategischer Geschäftseinheiten und aller Regionen. Somit zahlen sich zielgerichtete Investitionen in die Erneuerung unseres Produktportfolios in den Bereichen Augenheilkunde und Mikrochirurgie und in unsere weltweite Präsenz für uns aus."

Höchste Wachstumsrate im Bereich Microsurgery

Die ...

