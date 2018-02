Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien des Düngemittelkonzerns Yara von 320 auf 310 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Stott sah in einer am Dienstag vorliegenden Studie Risiken unter anderem mit Blick auf die Margen im Vertriebsgeschäft und verwies auf den Wettbewerb aus Osteuropa. Mit seinen Prognosen für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr liegt Stott mehr als 20 Prozent unter den Markterwartungen./la/ck Datum der Analyse: 13.02.2018

ISIN: NO0010208051