wallstreet:online AG: wallstreet-online.de im Januar 2018 mit beeindruckendem Reichweitenwachstum

* w:o Gesamtreichweite 01/2018: 51,03 Mio. Page-Impressions (+35,57 Prozent) * App-Reichweite 01/2018: 8,05 Mio. Page-Impressions (+58,5 Prozent)

Berlin, 13. Februar 2018 - www.wallstreet-online.de, das Finanzportal der wallstreet:online AG (WKN A2G S60 /ISIN DE000A2GS609) und größte Finanzcommunity Deutschlands, konnte im vergangenen Monat ein deutliches Besucher-Wachstum verzeichnen. Laut der aktuellen IVW-Statistik für den Januar 2018, zählten www.wallstreet-online.de und die dazugehörige App 51,03 Mio. Page-Impressions (PIs) und damit ca. 35 Prozent mehr als im Monat Dezember 2017. Dieser Wert stellt die höchste gemessene Reichweite auf dem Portal seit 2006 dar. Auch die Zahl der monatlichen Besucher entwickelte sich im Januar mit einem deutlichen Sprung auf 1,12 Mio. Unique User sehr erfreulich.

Besonders beeindruckend fiel das Reichweiten-Wachstum in der App aus. Hier erhöhte sich die Zahl der PIs gegenüber dem Vormonat sogar um 58,5 Prozent auf 8,05 Mio. "Das starke Wachstum der App-Reichweite im Januar 2018 erfreut uns sehr und zeigt, dass die kürzlich von uns ergriffenen Maßnahmen Früchte tragen. So sorgt seit einigen Wochen unser neues Marketing-Team in Leipzig dafür, dass die App bekannter wird. Des Weiteren sprechen wir mit zusätzlichen Features wie dem News-Alert oder dem Kurs-Alert gezielt neue User an und geben ihnen mehr Orientierung im täglichen Handelsverlauf", erklärt Oliver Haugk, Vorstand Produkt/Technik bei der Wallstreet:Online AG, die erfolgreiche Entwicklung.

Über www.wallstreet-online.de

wallstreet-online.de ist mit 1,12 Mio. Unique Usern (AGOF 2018/01) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 4.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zu einem umfassenden Informationsportal in allen Fragen zu Börse & Geldanlage.

