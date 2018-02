Obwohl der Goldpreis seit drei Jahren stetig zulegt und die Unsicherheit an den allgemeinen Aktienmärkten groß ist, verpuffen gute Nachrichten von Gold-Explorern derzeit am Markt. Bei MacDonald Mines Exploration ist die Bewertung inzwischen schon absurd niedrig.

Goldaktien im Schlafmodus

Mit dem Buch "Irrationaler Überschwang" verewigte sich Robert J. Shiller in der Welt der Ökonomen und an der Börse. Kurz nach der ersten Auflage des Werkes platzte die Internet-Blase. Shiller hatte sie quasi vorausgesagt. Doch es geht auch andersherum, wie viele Goldaktien zeigen. Denn manchmal reichen auch die besten Unternehmensmeldungen nicht aus, um eine Aktie voranzubringen. Dann verpuffen die guten News an den Märkten einfach. Besonders deutlich wird dies bei Goldaktien. In der Vergangenheit folgten sie steigenden Goldpreisen mit zeitlicher Verzögerung und lieferten den Anlegern in der Folge regelmäßig gute Erträge ab. Der Goldpreis aber konnte trotz der großen Unsicherheit an den allgemeinen Aktienmärkten zuletzt nicht mehr zulegen. Und die Goldaktien, vor allem die der ...

