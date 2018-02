Rosenmontag an der Börse: Börseninsider Mick Knauff berichtet direkt vom Frankfurter Börsenparkett, was sich hier trotz Fasching alles tut. Aktuell sind bei einem relativ schwachen DAX viele Investoren auf Schnäppchenjagd. Trotz allem muss man derzeit noch zur Vorsicht raten und mit Argusaugen beobachten, was in den USA passiert, denn das prägt maßgeblich auch unsere heimische Börse. Spannend sind die überraschend positiven Zahlen des noch jungen Börsengangs von Delivery Hero. zu den 7 Megatrend-Aktien ...

