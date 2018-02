CLIQ Digital AG ist im neuen Auswahlindex Scale 30 der Deutschen Börse gelistet

Corporate News

CLIQ Digital AG ist im neuen Auswahlindex Scale 30 der Deutschen Börse gelistet

Düsseldorf, 13. Februar 2018 - CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR) ist mit Start des Scale 30 in den neuen Auswahlindex der Deutschen Börse einbezogen worden. Der Auswahlindex bildet die Wertentwicklung der 30 liquidesten Aktien im Segment Scale für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Echtzeit ab. Seit dem Start von Scale am 17. März 2017 ist der Index eine Erfolgsgeschichte mit einer Performance von rund 30 Prozent. Dabei orientiert die Aufnahme in den Index am Prime Standard, der unter anderem Orderbuchumsätze an den Handelsplätzen Xetra und der Börse Frankfurt berücksichtigt. Die Gewichtung der im Scale 30-Index enthaltenen Werte erfolgt nach Marktkapitalisierung und wird vierteljährlich angepasst. Der Index ist in Euro als Kurs- und Performance-Variante (ISIN: DE000A2J0PW5 bzw. DE000A2GYJT2) verfügbar.

Die Einbeziehung von CLIQ Digital in den Scale 30-Index erhöht die Visibilität des Unternehmens gegenüber Investoren noch einmal deutlich. "Nach einer außerordentlich erfolgreichen Kursentwicklung der CLIQ Digital-Aktie im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 mit einem Plus von 59 Prozent freuen wir uns mit der Aufnahme in den Scale 30-Index über den erneuten Vertrauensbeweis seitens des Kapitalmarkts", kommentiert Ben Bos, Vorstand der CLIQ Digital AG.

Am 15. Februar 2018 wird die CLIQ Digital AG die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 veröffentlichen.

Über CLIQ Digital:

Die CLIQ Digital AG ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Vertriebs- und Marketingunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen Payment-Plattform. Das Kerngeschäft der Gruppe ist die Direktvermarktung und Abrechnung ihrer Produkte an Endkunden via Online- und Mobile-Marketing-Kanäle. CLIQ Digital bietet seinen Kunden attraktive Produkte und ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Entwickler, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf, Amsterdam, London sowie Paris und beschäftigt +100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3).

Kontakt:

Kontakt:

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cliq Digital AG Immermannstr. 13 40210 Düsseldorf Deutschland E-Mail: investor@cliqdigital.com Internet: www.cliqdigital.com ISIN: DE000A0HHJR3 WKN: A0HHJR

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE000A0HHJR3

