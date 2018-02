Mannheim - Leerverkäufer AHL Partners LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Bilfinger SE auf: Die Leerverkäufer von AHL Partners LLP attackieren die Aktien der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF). Die Finanzprofis der zur Man Group plc gehörenden AHL Partners LLP mit Sitz in London haben am 09.02.2018 eine Shortposition in Höhe von 0,50% der Bilfinger SE-Aktien eröffnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...