Hamburg (ots) - Auch 2018 dürfen sich Anime Fans bei CinemaxX wieder auf die beliebte Filmreihe Anime Night freuen. Jeden letzten Dienstag im Monat warten wieder filmische Highlights wie "Attack on Titan - The Roar of Awakening", "Fairy Tail Movie 1" oder ein großes Detektiv Conan Special auf alle Freunde japanischer Filmkunst. Von Februar bis Oktober sind insgesamt neun Anime-Hits, teilweise sogar in der japanischen Originalversion geplant, wobei die ersten vier Termine bereits feststehen. Los geht es am 27. Februar mit "Tokyo Ghoul - The Movie", der Realverfilmung eines der erfolgreichsten Horror-Fantasy-Franchises. Weitere Infos zu der erfolgreichen Eventreihe gibt es unter www.cinemaxx.de/anime.



Mega Neuigkeiten für alle Anime-Fans! Auch dieses Jahr wird CinemaxX die erfolgreiche Anime Night -Reihe in Kooperation mit Kazé fortsetzen. Von Februar bis Oktober darf sich auf neun neue Film-Highlights made in Japan gefreut werden. Von Serien-Specials bis hin zu Realverfilmungen ist alles dabei, was das Herz von Anime-Liebhabern höher schlagen lässt. Tickets für die Anime-Highlights gibt es an den Kinokassen in den teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigen Ticketautomaten, auf www.cinemaxx.de/anime oder per Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.



Alle Termine der Anime-Night im Überblick:



27. Februar Tokyo Ghoul - The Movie (Japanische OV mit Untertiteln) Tokyo wird von Ghoulen bedroht, menschenfressenden Monstern, die äußerlich von gewöhnlichen Menschen kaum zu unterscheiden sind. Ken ist ein ganz normaler Student, der Bücher über alles liebt. Als er eines Tages der jungen Studentin Rize begegnet, ahnt er nicht, dass diese Begegnung sein Schicksal drastisch verändern wird.



27. März Detektiv Conan Film 21 - Der purpurrote Liebesbrief (Deutsche Synchronfassung) Bei der Live-Übertragung der Preisverleihung des Satsuki Pokals in Osakas TV-Sender Nichiuri explodiert eine Bombe. Alles deutet zunächst auf einen terroristischen Anschlag hin, doch das Motiv bleibt dabei unklar. Kurze Zeit später kommt der Gewinner in Kyoto auf mysteriöse Weise ums Leben. Neben dem Opfer finden sich mehrere Kartua-Spielkarten. Bei seinen Ermittlungen stößt Detektiv Conan auf Momiji Ooka, einer passionierten Karuta-Kartenspielerin, die bereits mehrere Preise gewonnen hat...



24. April Fairy Tail Movie 1 - Phoenix Priestess (Japanische OV mit Untertiteln) Natsu, Gray, Erza, Lucy, Wendy, Happy und Carla treffen auf das geheimnisvolle Mädchen Eclair. Sie kann sich an nichts und niemanden erinnern mit Ausnahme eines Befehls, der von höchster Wichtigkeit ist. Die Magier beschließen daraufhin ihr zu helfen und kämpfen fortan gegen böse Mächte, die vorhaben ewige Jugend auf Kosten unschuldiger Menschen zu erlangen.



29. Mai Detektiv Conan Special, Episode One (Japanische OV mit Untertiteln) Der Oberschüler Shinichi Kudo hat ein großes und ehrbares Vorbild: Sherlock Holmes. Nicht umsonst ist er mit 17 Jahren einer der besten Detektive Japans. Als er mit seiner Freundin Ran in einem Vergnügungspark zufällig einem Mord auf die Spur kommt, bekommt er es mit zwei gefährlichen Gangstern zu tun, die ihm Gift einflößen.



Weitere Anime-Highlights von Juni bis Oktober (genaue Termine werden noch bekanntgegeben):



- Attack on Titan - The Roar of Awakening Deutsche Synchronfassung



- Lu Over the Wall Deutsche Synchronfassung



- Night is Short, Walk on Girl Deutsche Synchronfassung



2 x Überraschungstitel (werden noch bekanntgegeben)



Teilnehmende CinemaxX Kinos sind: Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart-Liederhalle, Trier, Wolfsburg, Wuppertal und Würzburg.



Über CinemaxX. Mehr als Kino.



Die CinemaxX Gruppe betreibt 33 Kinos mit insgesamt 289 Leinwänden und rund 73.000 Sitzplätzen in Deutschland und Dänemark. Als Deutschlands bekanntester Kinobetreiber hat es sich CinemaxX zur Aufgabe gemacht, seinen Gästen sowohl technisch als auch inhaltlich "Mehr als Kino" zu bieten: mehr Service, mehr Komfort, mehr Unterhaltung in vollkommenster Bild- und Tonqualität. Mit den Eigenmarken MAXXIMUM 4K, MAXXIMUM 3D, MAXXIMUM HFR und MAXXIMUM SOUND setzt CinemaxX neue Qualitätsstandards. Zudem sorgen 5.300 VIP-Sitze aus edlem Leder in 24 Kinos Deutschlands mit extra breiten Sitzflächen und Armlehnen sowie der Möglichkeit sich zurückzulehnen für ultimativen Komfort. Die Sitze sind perfekt im Saal positioniert und garantieren dadurch optimale Bild- und Soundqualität. Auch inhaltlich wird das Motto "Mehr als Kino" konsequent umgesetzt und stetig ausgebaut: Neben dem vollen Kinoprogramm überträgt die Kinokette hochkarätige Klassik-, Rock- und Popkonzerte sowie Opern- und Ballettaufführungen von den weltweit bedeutendsten Künstlern auf die große Leinwand - viele davon live. Einmal im Monat locken Specials wie "LADIES NIGHT", "MÄNNERABEND", "MOVIE4FRIENDS", "Spotlight" oder "KlexXi Sause" in die CinemaxX Kinos. Perfekt auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmte Filme werden als Preview mit dem passenden Rahmenprogramm präsentiert.



Mehr über CinemaxX und sein Programm: CinemaxX.de



Informationen rund ums Unternehmen: CinemaxX.com



OTS: CinemaxX Holdings GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9588 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9588.rss2



Pressekontakt: CinemaxX Holdings GmbH Nadine Bäsler-Ott Tel: 040 / 45 068 -181 Mail: presse@cinemaxx.com