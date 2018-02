Dublin (ots/PRNewswire) -



- wird offizieller Online-Trading-Partner von Manchester City - Führender Online-Trading Broker unterzeichnet langjährige Partnerschaft für China, Asien und Lateinamerika



Der englische Premier League Fußballclub Manchester City hat eine mehrjährige regionale Partnerschaft mit AvaTrade bekanntgegeben, der nun der offizielle Online-Trading-Partner des Clubs in China, Asien und Lateinamerika wird.



AvaTrade ist ein führender Online-Trading-Broker mit einem weltweiten Portfolio an Tradern. Das Unternehmen revolutioniert die Online-Trading-Industrie, indem es ein innovatives, nutzerfreundliches Trading-Umfeld bietet, das auf den fortschrittlichsten Plattformen basiert.



AvaTrade wird diese Partnerschaft nutzen, um seine Kunden sowohl online als auch bei Veranstaltungen zu involvieren und Affiliates und Kunden mit einer Reihe exklusiver Angebote und Aktionen in Manchester City zu belohnen. Die Preise umfassen Club Merchandise und VIP-Trips ins Etihad Stadium, um die erste Mannschaft der Stadt in Aktion zu sehen.



Damian Willoughby, Senior Vice President für Partnerschaften bei der City Football Group, sagte: "Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit AvaTrade bekannt zu geben. AvaTrade und Manchester City engagieren sich beide dafür, das Leben der Trader und Fans zu bereichern und ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten."



"Beide Organisationen teilen die Leidenschaft, innovativ und in ihren Branchen führend zu sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AvaTrade für diese Saison und darüber hinaus. "



Dáire Ferguson, Geschäftsführer von AvaTrade, kommentierte: "Ein wahrer Pionier sucht ständig neue Herausforderungen. Unsere Partnerschaft mit Manchester City setzt eine neue Messlatte in der globalen Finanzindustrie und fördert unser Engagement für Investitionen in Spitzenleistungen. Wir sind sehr gespannt, was die Zukunft aus dieser fantastischen Zusammenarbeit zwischen zwei führenden Marken an der Spitze ihrer Branchen bringen wird. "



Mit 16 Niederlassungen weltweit und Hauptsitz in Dublin, Irland, ist AvaTrade in sechs international regulierten Gremien in der EU, Japan, Australien, Südafrika, British Virgin Islands und im Nahen Osten tätig. Das Engagement des Brokers besteht in erster Linie darin, Menschen zu befähigen, in einem innovativen und verlässlichen Umfeld zu investieren und mit Selbstvertrauen zu traden - unterstützt von Best-in-Class-Services und kompromissloser Integrität.



Über den Manchester City Fußballclub



Manchester City FC ist ein englischer Premier League Club, der ursprünglich 1880 als St. Mark's West Gorton gegründet wurde. Es wurde 1894 offiziell Manchester City FC und hat seitdem den Europapokal der Pokalsieger, vier Meisterschaftstitel, darunter zwei Premier-League-Titel (2012, 2014) und fünf FA-Cups gewonnen. Manchester City FC ist eines von acht Teams der City Football Group und zählt New York City FC und Melbourne City FC zu seinen Schwesterclubs.



Unter dem Trainer Pep Guardiola, einem der höchst dekorierten Manager des Weltfussballs, spielt der Klub seine Heimspiele und UEFA-Champions-League-Heimspiele im Etihad-Stadion, einer spektakulären 55.000-Sitzplatz-Arena, die City seit 2003 sein zu Hause nennt. Heute befindet sich das Stadion auf dem umfangreichen Etihad Campus, zu dem auch die City Football Academy gehört, eine hochmoderne Einrichtung für Leistungstraining und Jugendentwicklung im Herzen von East Manchester. Die City Football Academy ist ein 7.000 Zuschauer fassendes Academy-Stadion, in dem der Manchester City Women's Football Club und der Elite Development Squad täglich trainieren und ihre Heimspiele austragen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.mancity.com



Über AvaTrade



AvaTrade, der führende Forex- und CFD-Broker, wurde 2006 gegründet und bietet mehr als 250 Finanzinstrumente an, darunter Forex, Aktien, Rohstoffe, Indizes, Kryptowährungen und Vanilla-Optionen. AvaTrade-Kunden haben Zugang zu mehreren hochmodernen Handelsplattformen, Online-Handel unterwegs mit der innovativen AvaTradeGO Mobile App, engagierte Account-Manager und einen 24/5 Live-Kundenservice in 14 Sprachen. AvaTrade ist für Trader auf allen Levels geeignet und gewährleistet darüber hinaus ein sicheres Trading mit fortgeschrittener Verschlüsselung und vollständig getrennt geführten Konten.



Lesen Sie mehr über AvaTrade unter https://www.avatrade.de/



