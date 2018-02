Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta017/13.02.2018/11:00) - DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT



Die UBM Development AG überlegt die Emission einer tief nachrangigen Sub-Benchmark-Size Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren (Hybridanleihe). Das finale Emissionsvolumen steht noch nicht fest und wird nach einer Investoren-Roadshow festgelegt werden. Die Emission, die sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten wird, soll voraussichtlich im März 2018 abgeschlossen sein, vorbehaltlich des Marktumfelds. Ein Retailangebot wird nicht stattfinden.



Der Emissionserlös kann für (i) die Unterstützung künftiger Projekte und Investitionen, (ii) die Stärkung der Bilanzstruktur oder auch (iii) die mögliche Refinanzierung bestehender Finanzierungen der UBM Development AG verwendet werden.



Als Sole Structuring Advisor wurde die HSBC Bank plc mandatiert. Als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners fungieren die HSBC Bank plc und die Raiffeisen Bank International AG.



Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der USA, Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht statt.



(Ende)



Aussender: UBM Development AG Adresse: Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas G. Winkler Tel.: +43 50-626-1863 E-Mail: investor.relations@ubm.at Website: www.ubm.at



ISIN(s): AT0000815402 (Aktie), AT0000A185Y1 (Anleihe), AT0000A1XBU6 (Anleihe), DE000A18UQM6 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Scale in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1518516000770



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 13, 2018 05:00 ET (10:00 GMT)