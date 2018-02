Lieber Leser,

wie in der vergangenen Woche bekannt geworden, hat der größte Hedgefonds der Welt, Bridgewater Associates, kürzlich seine Short-Engagements auf die großen DAX-Werte verdoppelt. Betroffen sind unter anderen die Aktien der Allianz, Adidas, BASF, Bayer, E.ON, Münchner Rück, Daimler, Deutsche Bank, SAP, Deutsche Post, Deutsche Telekom und Fresenius SE & Co.KGaA. Die einzelnen Positionen notieren in einem dreistelligen Millionen-Bereich, was die Gesamtposition auf über mehrere ... (David Iusow)

