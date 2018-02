marktEINBLICKE um 12: Dauerhafte Stabilisierung im DAX? CANCOM bleibt auf Erfolgskurs

Nach der gestrigen Erholung legt der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein. Allerdings halten sich die Kursverluste in Grenzen. Nichts zu sehen von der Nervosität, die noch in der Vorwoche am Markt beobachtet werden konnte. Dies lässt auf eine dauerhafte Stabilisierung hoffen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,3% 12.240

MDAX +0,0% 25.219

TecDAX +0,3% 2.474

SDAX +0,6% 11.852

Euro Stoxx 50 -0,6% 3.349

Die Topwerte im DAX sind Lufthansa, Commerzbank und RWE. Auch der Blick in die zweite Reihe ist interessante. Anleger feiern immer noch die neuesten Geschäftsergebnisse beim IT-Dienstleister CANCOM (WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105).

Den vollständigen Artikel lesen ...