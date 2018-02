Basel/Bern (ots) -



Reka-Geld wird noch attraktiver: Neu akzeptieren neben AVIA und BP

die rund 240 Coop Pronto Tankstellen in der ganzen Schweiz Reka-Geld

als Zahlungsmittel. Damit verstärken Coop und Reka ihre langjährige

Partnerschaft und steigern die Bedeutung von Reka-Geld.



Dank der Partnerschaft mit den Coop Pronto Tankstellen wird die

Bedeutung von Reka-Geld im Bereich Reisen nun nochmals gestärkt. Neu

werden sowohl Reka-Checks als auch die Reka-Card für Treibstoff bei

Coop Pronto akzeptiert. Shopartikel sind dagegen ausgeschlossen, da

sie nicht zum engen Bereich Reisen gehören, für den das Reka-Geld

eingesetzt werden kann.



Reka und Coop - eine Partnerschaft auf vielen Ebenen Coop und Reka

verbindet eine langjährige Partnerschaft. Inhaberinnen und Inhaber

der Supercard erhalten 3 % Rabatt auf Reka-Checks. Über diesen Kanal

verkauft Reka jährlich rund 200 Mio. CHF in Reka-Checks. Ausserdem

ist Coop seit 1945 Genossenschafterin von Reka.



Die Coop Mineraloel AG ist als Betreiberin von insgesamt 297 Coop

Pronto Shops mit oder ohne Tankstelle die Nummer eins auf dem

Schweizer Convenience- und Treibstoff-Markt. Das Netz wird in der

ganzen Schweiz laufend ausgebaut. Einzelne Coop Pronto Tankstellen

bieten neben Benzin und Diesel auch Gas an. Am Standort Dietlikon

befindet sich zudem der Tesla Supercharger. Mit der Coop Mineraloel

AG, der Betreiberin der Coop Pronto Tankstellen, hat Reka neben AVIA

und BP einen weiteren schweizweit vertretenen Tankpartner.



