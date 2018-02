Liebe Trader,

Nach Vorstellung der Quartalszahlen baut die Aktie des Reiseveranstalters TUI ihre Gewinne weiter aus und setzte sich im MDax zugleich an die Spitze der Gewinnerliste. Viel wichtiger ist jedoch nach dem Dämpfer aus der Vorwoche das am Dienstag frisch markierte Jahreshoch, das die Stärke der Aktie bestätigt und oberhalb der Hürde von grob 17,36 Euro nun weitere Kursgewinne nach sich ziehen könnte. Der Konzern grenzt nach einem schwachen Vorquartal seine Verluste weiter ein und sorgt für entsprechende Kursfantasie. Die kurzfristige Stärke des Wertpapiers von TUI kann daher kurzfristig für den Aufbau von Long-Positionen herangezogen werden und verspricht eine nicht gerade kleine Rendite bei einem Test der nächsten runden Marke.

Long-Short:

Ausgehend von einer Fortsetzung der bisherigen Kursrally könnte TUI in den kommenden Tagen bis Wochen in den Bereich von rund 20,00 Euro vordringen und macht ein Long-Investment durchaus attraktiv. Bei einem direkten Einstieg in das Wertpapier sollte sich eine Verlustbegrenzung aber noch um 18,35 Euro aufhalten. Bricht der Wert hingegen in sich zusammen und rutscht unter die Vorwochentiefs von 16,79 Euro ab, so müssen empfindliche Rücksetzer zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis bei 15,30 Euro eingeplant werden. Hierdurch würde jedoch ein nachhaltiger Ausbruch über die Jahreshochs aus 2015 bei 17,36 Euro klar scheitern.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 18,79 Euro

Kursziel: 20,00 Euro

Stopp: < 18,35 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,44 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



TUI AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 18,79 Euro; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.