Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.02.2018 Kursziel: 5,30 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck MS Industrie dürfte spürbar von US-Steuerreform profitieren Wir haben mit dem Vorstand von MS Industrie über die aktuelle Entwicklung gesprochen und halten die Aktie angesichts des bevorstehenden Newsflows für attraktiv bewertet. Positive Effekte der US-Steuerreform wirken bereits in 2017: Die drastische Senkung der Unternehmenssteuer in den USA von 35 auf 21% dürfte angesichts der Auflösung von Steuerrückstellungen bereits in 2017 einen positiven Einmaleffekt i.H.v. knapp 1 Mio. USD beitragen. Für 2018 erwarten wir auf Basis des in den USA erwirtschafteten EBTs einen positiven Nettoergebniseffekt von umgerechnet ca. 0,7 Mio. Euro. Die Konzern-Steuerquote dürfte von bislang avisierten 28 auf ca. 26% sinken. Die derzeitige Schwäche des US-Dollars sollte hingegen trotz des hohen US-Exposures (2017: ca. 35%) nur einen geringen Einfluss auf die Ergebnisentwicklung haben. Zum einen wird MS Industrie von Großkunden weitgehend für Währungsschwankungen kompensiert, zum anderen verfügt das Unternehmen durch die in den USA ansässige Powertrain-Produktion über ein natürliches Hedging. Wachstumsstory im Segment Ultrasonic voll intakt: Die Ultraschall-Serienmaschinen sollten nach rund 1 Mio. Euro in 2017 im laufenden Jahr bereits einen Umsatzbeitrag von mehr als 3 Mio. Euro (MONe: 3,1 Mio. Euro) generieren. Aufgrund der intensiven Rekrutierung von Vertriebspersonal gehen wir für 2018 aber noch nicht von einem positiven Ergebnisbeitrag aus (MONe: EBIT -0,3 Mio. Euro). Mittelfristig wird jedoch unverändert ein Umsatzvolumen von über 10 Mio. Euro (im Segment Ultrasonic insg. 100 Mio. Euro) avisiert, bei attraktiven EBIT-Margen im deutlich zweistelligen Prozentbereich. Powertrain auf solidem Wachstumspfad: Angesichts des optimistischen Ausblicks des Großkunden Daimler Trucks, der insbesondere getrieben durch die NAFTA-Region für 2018 eine deutliche Absatzsteigerung erwartet, dürfte auch das Segment Powertrain solide wachsen. Im Rahmen der Verlängerung des Weltmotor-Vertrages plant MSAG ab 2019 zudem den Automatisierungsgrad der Fertigung deutlich zu erhöhen (MONe: CAPEX 2019 ca. 13 Mio. Euro vs. 2018 ca. 9 Mio. Euro). Zudem verdichten sich u.E. angesichts weiterer Prototypenlieferungen die Anzeichen für die Gewinnung neuer Serienkunden. Ausblick für 2018 positiv, starkes Verbesserungspotenzial in Q1: Angesichts der starken Positionierung in beiden Segmenten gehen wir unverändert von profitablem Wachstum in 2018 ff. aus. Mit Vorlage der Geschäftszahlen im April rechnen wir dennoch zunächst mit einer vorsichtigen Guidance, die im Falle des erwartet positiven Geschäftsverlaufs wiederum im Laufe von H2 angehoben werden könnte. Vor allem Q1 fiel im Vorjahr mit einem Umsatz i.H.v. 58,5 Mio. Euro und einem EBIT von 0,4 Mio. Euro noch sehr schwach aus und sollte in 2018 ein signifikant besseres Zahlenwerk liefern. Fazit: MS Industrie befindet sich u.E. auf Kurs, in 2018 nahtlos an die positive Entwicklung der letzten Quartale anzuknüpfen. Wir sehen trotz einer womöglich vorsichtigen Guidance kaum Rückschlagspotenzial für die Aktie und halten vielmehr die Q1-Zahlen für einen neuerlichen Katalysator. Nach Einarbeitung der positiven Steuereffekte erhöhen wir das DCF-basierte Kursziel auf 5,30 Euro (zuvor: 5,00 Euro) und bestätigen das Kauf-Rating. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16099.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

