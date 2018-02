KAPSTADT (IT-Times) - Der südafrikanische Medien- und Internetkonzern Naspers Ltd. hat erneut in einen Online-Lieferdienst investiert. Die Besonderheit: Das Unternehmen beliefert dabei nicht das Heimatland von Naspers. Zum zweiten Mal hat Naspers Ltd. nun in den gleichen ausländischen Lieferdienst investiert....

Den vollständigen Artikel lesen ...