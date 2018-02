Die Erholungsbewegung an der Wall Street könnte am Dienstag nach zwei Handelstagen schon wieder vorbei sein. Aktuell deutet der Future auf den S&P-500 auf einen etwas leichteren Handelsstart am Kassamarkt hin. Es fehlen mit einer leeren Konjunkturdaten-Agenda erneut die Impulse für den Markt. Zudem dürften die Investoren sich im Vorfeld der Veröffentlichung der Daten zur Inflation in den USA am Mittwoch zurückhalten.

Sollten die Prognosen für die Verbraucherpreise übertroffen werden, könnte das eine erneute Abwärtswelle an den Märkten auslösen. Wenn allerdings die Schätzungen nicht übertroffen oder gar unterschritten werden, könnte das für eine kräftige Erholung sorgen. Die Zinsängste dürften dann erst einmal abflauen.

Eine anhaltend robuste Konjunktur und solide Ergebnisse der Unternehmen dürften den Aktienmarkt aber weiter stützen, so ein Teilnehmer. Doch bleibe die Erholung auf wackligen Beinen. "Es gibt genug robustes Wachstum und das Glas wird weiter als halbvoll angesehen", sagt Investment-Stratege Eric Freedman von U.S. Bank Wealth Management. "Die Volatilität dürfte weiterhin hoch bleiben und wir werden noch einige Bewegungen in den kommenden Wochen sehen", ergänzt der Teilnehmer.

Auch von der Berichtssaison kommen keine größeren Impulse. Vor der Startglocke gewährte der US-Getränkehersteller Pepsi einen Blick in die Bücher. Für die Aktie geht es auf nasdaq.com um 0,8 Prozent nach oben. Der Umsatz reduzierte sich im vierten Quartal zwar erneut, traf allerdings die Prognosen des Marktes. Zudem verwies das Unternehmen auf Fortschritten bei der Kostensenkung.

Ansonsten kommen die Zahlen erneut überwiegend aus der zweiten und dritten Reihe. Der Telekom-Dienstleister Ringcentral hatte nach der Schlussglocke Viertquartalszahlen vorgelegt, die umsatz- und gewinnseitig die Markterwartungen geschlagen hatten. Auch der Ausblick fiel besser als erwartet aus. Die Aktie ist vorbörslich noch inaktiv. Nach der Schlussglocke gewannen die Titel gut 9 Prozent.

February 13, 2018

