US-Aktien legten am zweiten Handelstag in Folge zu DAX® (DE30 in der xStation 5) zieht sich von der 12.355 Punkte-Marke zurück Henkel (HEN3.DE) und Lufthansa (LHA.DE) mit neuen Empfehlungen

Zusammenfassung:Nach den Gewinnen, die gestern an der Wall Street zu beobachten waren, sind heute die wichtigsten Aktienindizes aus Asien gestiegen. Die japanischen Aktien entwickelten sich jedoch gegenüber ihren Mitbewerbern aufgrund der Yen-Aufwertung unterdurchschnittlich. Die gemischte Eröffnung in Europa erleichtert die Erholung der Aktienmärkte. Während der Sitzung am Dienstag legten die US-Aktien am zweiten Handelstag in Folge zu. Der Dow Jones (US30) stieg um 1,7%, während der S&P 500 (US500) und der Nasdaq (US100) 1,39% bzw. 1,56% zulegten. Als Grund für die hervorragende Performance der US-Indizes können wir für das Jahr 2019 den Haushaltsentwurf von 4,4 Bio. Dollar nennen, der von Präsident Donald Trump vorgestellt wurde. Es ist erwähnenswert, dass die US-Aktien diese Woche den größten zweitägigen Zuwachs seit 2016 verzeichnen konnten. In der asiatischen Sitzung schloss der japanische Nikkei (JAP225) 0,65% tiefer, nachdem er die Gewinne der ersten Tageshälfte wieder abgegeben hatte. Dies lässt sich auf die Stärkung des Yen zurückführen, der sich im G10-Korb zur stärksten Währung entwickelte. Australiens ...

