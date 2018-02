Nach der Korrektur an den Weltbörsen ist aktuell eine leichte Erholung zu verzeichnen. Bereits 1978 sah die Performance beim Dow Jones ähnlich aus. Damals war die Korrektur ein Vorbote eines Verlustes von fast 40%. Steht uns das wieder bevor oder war das lediglich ein Durchschnaufen vor weiteren Höhen. Auf welche Marken und Signale Sie achten müssen und welche Muster Dax und Kurs-Dax liefern, erfahren Sie in dieser Sendung. Christoph Zwermann, Zwermann Financial, analysiert im Interview, wichtige charttechnische Merkmale bei Dow Jones, Dax, SMI, Roche, EUR/USD und die Ausmaße der Verschuldung in den USA auf den Gesamtmarkt.