Bitcoin (BITCOIN in der xStation 5) scheint wieder in die Verlustzone zu rutschen, da es ihm nicht gelingt innerhalb des Aufwärtstrendkanals zu bleiben Jesse Powell, CEO der Kraken-Kryptobörse, liefert einige interessante Bemerkungen zum Thema Investitionen in digitale Münzen Bitcoin könnte laut eines Bloomberg-Rohstoffstrategen sogar auf 900 $ fallen Islands Krypto-Mining-Unternehmen werden voraussichtlich die privaten Haushalte in Bezug auf den Energieverbrauch übertreffen

Zusammenfassung:Die Bitcoin-Kursentwicklung war in letzter Zeit ziemlich ruhig. Dennoch scheint es, als hätte die Kryptowährungen ihre Gewinne bereits aufgegeben. Beachten Sie, dass die berühmteste virtuelle Währung unterhalb einer unteren Grenze eines Aufwärtstrendkanals gehandelt wird, was auf eine gewisse Müdigkeit der Bitcoin-Bullen hindeuten könnte. Von einem technischen Standpunkt aus könnte man daher annehmen, dass es Aufwärtspotenzial bis in Richtung 7.600 $ gibt, zumindest wenn er dauerhaft aus diesem Kanal ausbricht. Auf der anderen Seite bleibt das Haupthindernis für Käufer bei 9.350 $ intakt und muss erst einmal überwunden werden, ...

