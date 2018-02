Nach einem Jahreshoch bei 39,95 Euro im November 2017 verabschiedeten sich Käufer aus dem Wertpapier von Delivery Hero und sorgten anschließend für eine nicht unerwartete Korrektur der Aktie. Hierbei korrigierte das Wertpapier an die allseits beliebte 38,2 % Fibonacci-Marke um 30,80 Euro abwärts und versucht sich in diesem Bereich nun an einem nachhaltigen Boden. Dieser äußert sich insbesondere durch die kräftigen Kursgewinne aus den Vortagen, die direkt an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung aufwärts geführt haben. Ein Widerstand bei 35,32 Euro steht einem größeren Kaufsignal jedoch noch im Wege, erst wenn diese Hürde beiseite geschafft wird, dürften weitere Kapitalzuflüsse der Aktie zu einer weiteren Aufwärtsbewegung verhelfen. Die Chancen hierfür stehen aus charttechnischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...