Liebe Leser,

am Montag ist es für die Aktie von Daimler wieder etwas nach oben gegangen. Der insgesamt positive Eindruck des bisherigen Jahres bestätigte sich, auch weil der Wert sich deutlich stärker präsentiert als die Konkurrenz, die bei dem schwachen Umfeld an den Börsen einige Federn hatte lassen müssen. Konkret: Daimler befindet sich weiterhin in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend. Dieser Trend ist insofern recht stabil, als die Untergrenze von 70 Euro schnell wieder zurückerobert ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...