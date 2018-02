Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Bart Gysens verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf angebliche Pläne der neuen Regierungskoalition in Deutschland zur Einführung des "Baukindergelds" - eine Art Kaufanreiz für Erstkäufer mit Kindern. Dadurch könnten die Häuserpreise weiter in die Höhe getrieben werden. Für deutsche Wohnimmobilien-Unternehmen ist der Experte sehr optimistisch./ajx/edh Datum der Analyse: 12.02.2018

