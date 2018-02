13.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Lenzing (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Lenzing Gruppe präsentiert auf dem Pariser Fashion Event "Premiere Vision Paris" die Marke Tencel als textile Prämium-Marke. Eine neue Markenstrategie soll das Produkt-Angebot erhöhen, die Verbindung zu den Kunden intensivieren und pflegen und die Konsumentennachfrage anstoßen. Hier die Original-Aussendung The Lenzing Group (Lenzing) today redefined TENCEL', as its textile premium brand at Premiere Vision Paris. The redefining of the TENCEL' brand is a key milestone of Lenzing's new brand...

Den vollständigen Artikel lesen ...