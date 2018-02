Die Investmentbank Oddo BHF hat Easyjet von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1250 auf 2100 Pence angehoben. Nach beträchtlichen Verbesserungen der Rentabilität im vergangenen Jahr dürfte für die Fluggesellschaften 2018 ein Übergangsjahr werden, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Billigflieger Easyjet und Ryanair seien ihre "Top Picks", schrieb Analystin Olfa Taamallah. Easyjet sollte von der Marktkonsolidierung in Deutschland profitieren./ck/edh Datum der Analyse: 13.02.2018

ISIN: GB00B7KR2P84