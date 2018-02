Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Air France-KLM von 12,50 auf 12,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach beträchtlichen Verbesserungen der Rentabilität im vergangenen Jahr dürfte für die Fluggesellschaften 2018 ein Übergangsjahr werden, schrieb Analyst Yan Derocles in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Air France-KLM sei seine am wenigsten bevorzugte Aktie. Der Wettbewerb intensiviere sich, während der Markt auf die Bekanntgabe der neuen Strategie der Airline warte./ck/edh Datum der Analyse: 13.02.2018

ISIN: FR0000031122