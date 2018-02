Bad Marienberg - Bisher hat sich nur knapp die Hälfte der Unternehmen der Informationswirtschaft in Deutschland - Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT-Branche), Medien- und wissensintensive Dienstleister - mit den Herausforderungen und dem Anpassungsbedarf der neuen Datenschutz-Grundverordnung beschäftigt, die ab Ende Mai 2018 europaweit für Wirtschaft und Behörden verbindlich gelten soll, so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung.

