Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" belassen. Die jüngst starken Schwankungen an den Kapitalmärkten sollten die Erträge der Investmentbanken und Börsenbetreiber stützen, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die UBS zählt in Europa zu ihren bevorzugten Investmentbanken. Auch die Normalisierung bei den Anleihen mit kurzen Laufzeiten treibe die Gewinne an./ajx/edh Datum der Analyse: 12.02.2018

ISIN: CH0244767585