Nach den zahlreichen starken News im vergangenen Jahr und einer Rallye bis in den Bereich von 13 Euro ist es in den vergangenen Monaten etwas ruhiger geworden um den Knorpel-Spezialisten Co.don. Der Aktienkurs hat sich im Bereich von acht Euro eingependelt. Doch im Hintergrund ist das Unternehmen keineswegs untätig. Auch 2018 gab es bereits einige gute News. So erhielt Co.don beispielsweise am 12. Januar vom britischen National Institute for Health and Care Excellence (NICE) den endgültigen Bewertungsbericht (Final Appraisal Determination, FAD) für Spherox. Darin empfahl das NICE die Anwendung der körpereigenen Knorpelzelltransplantation (Autologous Chondrocyte Implantation, ACI) mit dem von Co.don angebotenen Produkt bei erwachsenen Patienten, die an einem Knieknorpelschaden leiden, der größer als 2 cm² ist, und vorher nicht operativ behandelt wurde und sich in einem noch nicht weit fortgeschrittenen Stadium der Arthrose befindet. Co.Dons Spherox hat 2017 europaweit die Zulassung erhalten. Die Empfehlung desNational Institute for Health and Care Excellence war ein weiterer wichtiger Meilenstein.

