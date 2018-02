Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re angesichts der angelaufenen Berichtssaison der Versicherungsunternehmen auf "Overweight" belassen. Nach den Katastrophenschäden im vergangenen Jahr hätten bislang alle Rückversicherer Preiserhöhungen durchgesetzt, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei Munich Re seien diese aber am geringsten ausgefallen. Zudem habe die Qualität der Munich-Re-Zahlen den Markt insgesamt enttäuscht./tih/ck Datum der Analyse: 12.02.2018

ISIN: DE0008430026