Der Euro ist am Dienstag im Späthandel gegenüber dem US-Dollar gestiegen und hat ein neues Tageshoch erreicht. Gegen 16.00 Uhr notierte er knapp darunter bei 1,2367 US-Dollar.Am Nachmittag verlief der Handel am Devisenmarkt weiter ruhig. In der Eurozone ist der Datenkalender leer geblieben, in den USA stand lediglich das ...

