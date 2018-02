Hamburg (ots) -



Mord aus Eifersucht - oder aus Notwehr? Kurz bevor der ehrgeizige Berliner Strafverteidiger Björn Lewe einen älteren Fall endlich aufklären kann, kommt er selbst bei einem vermeintlichen Autounfall ums Leben ... Die Hintergründe klären Ex-Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) und Kommissarin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) in "Mutterliebe - Der Usedom-Krimi". Die achte Folge der Reihe entsteht vom 13. Februar bis zum 15. März auf Usedom, im polnischen Swinemünde sowie in und um Berlin. Regisseur Uwe Janson setzte auch die Folge "Winterlicht" des Usedom-Krimis in Szene. Das Drehbuch schrieb Marija Erceg. "Der Usedom-Krimi" gehört zu den erfolgreichsten Krimis am Donnerstagabend im Ersten: Die beiden Folgen, die im Oktober 2017 Premiere hatten, kamen auf Marktanteile von 20,4 bzw. 19,3 Prozent, 6,21 bzw. 5,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein.



Neben Katrin Sass und Rikke Lylloff spielen u. a. Rainer Sellien (Holm Brendel), Peter Schneider (Stefan Thiel), Max Hopp (Dr. Brunner), Elisa Thiemann (Kerstin Klum), Tomek Nowicki (Karol Piotrowski), Merab Ninidze (Lucjan Gadocha), Theresa Scholze (Martina Gentsch) Lucie Hollmann (Liane Gentsch).



Produzent ist Tim Gehrke (für Razor Film Produktion), Kamera: Dominik Berg, Herstellungs- und Produktionsleitung: Olav Mann. Die Redaktion für den Film, der im Auftrag von ARD Degeto und NDR für Das Erste entsteht, haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).



Die beiden im vergangenen Jahr gedrehten Folgen von "Der Usedom-Krimi" ("Winterlicht" und "Geisterschiff") zeigt Das Erste voraussichtlich im kommenden Herbst. Die jetzt entstehende Folge "Mutterliebe - Der Usedom-Krimi" ist für 2019 geplant.



