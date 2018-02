Liebe Trader,

Die Aktie der Lanxess-Gruppe befindet sich nach wie vor in einer leicht steigenden Handelsphase zwischen grob 59,89 und 74,78 Euro. Die oben liegenden Widerstände um 76,00 Euro konnten bis Dato aber noch nicht überwunden werden und das Wertpapier bewegt sich zudem noch um die Jahreshochs aus 2013 von 69,99 Euro herum. Die seit Anfang 2017 bestehende Formation eines sich öffnenden Keils zu handeln macht weniger Sinn, als einfach die zahlreichen Trendwechsel innerhalb der Formation zu bearbeiten. Die jüngsten Ereignisse im Papier von Lanxess waren ein Rückfall auf den nach Wochenbasis gerichteten EMA 50 bei aktuell 64,97 Euro. Käufer könnten durch den sich auf Tagesbasis abgezeichneten Doppelboden jetzt aber vermehrt wieder zurück in die Aktie strömen, denn der eben beschriebene Boden hat sich in letzter Zeit sehr eindrucksvoll bewiesen. Im Folgenden wird eine charttechnische Erläuterung abgehalten, welche auf sehr kurzfristiger Basis nachgehandelt werden kann.

Long-Chance:

Ausgehend von einem Doppelboden im aktuellen Unterstützungsbereich könnten vermehrt wieder Investoren bei einem nachhaltigen Kursanstieg über das Niveau von mindestens 68,00 Euro in die Aktien investieren und für einen Kursschub bis zu einem Wert von 71,50 Euro sorgen. Ob Lanxess die Jahreshochs aus 2018 im weiteren Verlauf noch anpeilt, oder auf neue Jahrestiefs zurücksetzt, wird aber erst an dieser Stelle entschieden werden. Die Verlustbegrenzung ist kurz unter dem Doppelboden anzulegen, also knapp unter dem glatten Wert von 65,00 Euro. Abgaben unter dieses Niveau würden einen unmittelbaren Test des darunter liegenden Unterstützungsbereichs von grob 62,00 Euro provozieren.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 68,00 Euro

Kursziel: 70,00 / 71,50 Euro

Stopp: < 65,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,00 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Lanxess AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Er-stellung der Analyse 65,84 Euro; 16:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

