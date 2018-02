PHILADELPHIA, 13. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spark Therapeutics (NASDAQ:ONCE), ein voll integriertes Gentherapie-Unternehmen, das infrage stellt, dass genetische Krankheiten unvermeidbar sind, wird am Dienstag, 20. Februar 2018, um 8.30 Uhr ET (Eastern Time) eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Unternehmens- und Finanzergebnisse des am 31. Dezember 2017 beendeten Geschäftsjahrs sowie die jüngsten geschäftlichen Höhepunkte zu besprechen.

Sie können an der Konferenz teilnehmen, indem Sie die Nummer (855) 851-4526 (USA) oder +1 (720) 634-2901 (international) wählen und den Zugangscode 9596288 eingeben. Einen Live-Audio-Webcast finden Sie im Abschnitt "Investors" auf der Website www.sparktx.com (http://www.sparktx.com/).

Im Anschluss an die Konferenz wird eine Woche lang ein Mitschnitt zur Verfügung stehen, auf den unter den Rufnummern (855) 859-2056 (USA) oder +1 (404) 537-3406 (international) und nach Eingabe des Zugangscodes 959628288 zugegriffen werden kann. Der Mitschnitt steht ebenfalls im Abschnitt "Investors" auf www.sparktx.com (http://www.sparktx.com/) bereit.

Über Spark Therapeutics

Bei Spark Therapeutics, einem voll integrierten Unternehmen, das sich der Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung von Gentherapien verschrieben hat, stellen wir die Unvermeidbarkeit genetisch bedingter Krankheiten wie Blindheit, Hämophilie sowie neurodegenerativer Erkrankungen infrage. Wir haben unsere Technologie erfolgreich in der ersten von der FDA zugelassenen Gentherapie in den USA für eine genetische Erkrankung angewendet und haben derzeit drei Programme in klinischen Studien, darunter Produktkandidaten, die vielversprechende frühe Ergebnisse bei Patienten mit Hämophilie gezeigt haben. Bei Spark sehen wir den Weg in eine Welt, in der kein Leben durch eine genetische Krankheit eingeschränkt wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sparktx.com (http://www.sparktx.com/). Folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/spark_tx) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/spark-therapeutics-inc).

Investorenkontakt:

Ryan Asay

Ryan.asay@sparktx.com (mailto:Ryan.asay@sparktx.com)

+1 (215) 239-6424

Pressekontakt:

Monique da Silva

Monique.dasilva@sparktx.com (mailto:Monique.dasilva@sparktx.com)

+1 (215) 282-7470

