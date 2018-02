Bonn / Frankfurt (ots) - Die Zurich Gruppe Deutschland setzt ab sofort auf die Zusammenarbeit mit dem Vielflieger- und Prämienprogramm Miles & More. Dazu weitet die Zurich Gruppe Deutschland zusammen mit der Miles & More GmbH die bestehende Partnerschaft der Schweizer Versicherungsgruppe auf den deutschen Markt aus. Über den Zugang zu einer stark online-orientierten und anspruchsvollen Zielgruppe will Zurich das erfolgreiche System der Prämienmeilen nutzen, um ihre Kundenbindung und -loyalität zu erhöhen.



Prämienmeilen für Zurich Neukunden



Mit der Miles & More Partnerschaft will Zurich vor allem neue Versicherungskunden gewinnen. Ab sofort sammeln Miles & More Teilnehmer beim Kauf von Zurich Versicherungsprodukten über die Plattform des Partners Prämienmeilen. In Deutschland erhalten Teilnehmer dementsprechend 4.500 Prämienmeilen für ausgewählte Versicherungen aus den Bereichen Gebäudeversicherung, Haftpflicht, Hausrat, Unfall und Rechtschutz. Die Prämienmeilen werden den Programmteilnehmern auf ihrem persönlichen Miles & More Konto gutgeschrieben und können bei zahlreichen Miles & More Partnern weltweit in Form von Rabatten und Vergünstigungen eingelöst werden. Insgesamt gehören über 270 Unternehmen aus Bereichen wie Einzelhandel und Lifestyle, Hotels, Autovermietung, Telekommunikation und Elektronik sowie Banken und Versicherungen zum Partnerkreis von Miles & More. Rund 40 Airline-Partner, darunter 28 Mitglieder der Star Alliance, sind ebenfalls enthalten.



Kundenorientierung im Fokus



"Die Partnerschaft mit Miles & More zahlt wesentlich auf unsere strategischen Ziele ein: Wir wollen nicht nur kundenorientiert handeln und innovative Wege gehen, sondern auch über Partnerschaften ganzheitliche Lösungsansätze für unsere Kunden anbieten", legt Jawed Barna, Vorstand Vertrieb und Strategische Partnerschaften der Zurich Gruppe Deutschland, dar. "Mit Miles & More nutzen wir eine Bandbreite an Informationen, um Kunden bedarfsgerecht und individuell den besten Schutz anzubieten."



Auch für Miles & More ist die erweiterte Partnerschaft ein wichtiger Schritt mit strategischer Bedeutung: "Wir erweitern ganz gezielt das Angebot im Bereich Finanzen und Versicherungen. Wir wollen unser Portfolio sinnvoll ergänzen und unseren Teilnehmern ermöglichen, ihr gesamtes Finanzmanagement zukünftig gemeinsam mit Miles & More zu gestalten. Dabei spielen führende Marktteilnehmer wie Zurich eine zentrale Rolle", sagt Bernd Wendeln Director Financial Partnerships bei der Miles & More GmbH. Miles & More erweitert das Programm sukzessive um Produkte und Dienstleistungen außerhalb der Reisekette. Mit Zurich ergänzt Miles & More das Angebot für seine Teilnehmer nun um eine weitere Kernleistung in der Finanz- und Versicherungsbranche.



Nähere Informationen zu den Prämienmeilen unter www.zurich.de/milesandmore



