Der vielversprechende Sport-Artikel-Hersteller Under Armour konnte zeitweise sogar Adidas in den USA von Platz zwei der größten Sportmarken verdrängen. Doch dann ging es bergab. In 2017 schrieb Under Armour wegen einem schwachen US-Markt und der Steuer-Reform rote Zahlen. Doch das vierte Quartal lief besser als erwartet. Das Comeback der Sport-Rüstung? Under Armour legt nach Bekanngabe der Zahlen deutlich zu. Das steckt dahinter.