Tagesausblick für 14.2.: DAX pausiert. Inflation- und BIP-Daten im Fokus!

Einer Studie von Ernst & Young zeigt, dass die meisten DAX-Konzerne ein gutes Jahr 2017 hinter sich haben. Über die Hälfte hat mindestens einmal die Prognose erhöht. Das hat Gründe wie das Handelsblatt in einem Beitrag berichtet. Anleger wollten heute jedoch von derlei positiven Nachrichten nicht viel wissen. Vielmehr stockte die gestern gestartete Erholung heute wieder. Die schwache Wall Street und der Anstieg des Euro/US-Dollar-Kurse bremsten die Kauflaune der Investoren. Derweil nahm die Nervosität der Investoren weiter ab und der VDAX new sank auf rund 25 Prozent.

Morgen stehen Daten zur Inflation in den USA und Deutschland im Fokus. Schließlich könnten sie Aufschluss über den Zinskurs der Notenbanken in den USA und der Eurozone geben. Zudem sollten Anleger den Ölpreis im Blick haben. Der Ölpreis hat seit Monatsbeginn rund zehn Prozent verloren. Morgen kommen Daten zu den Lagerbeständen in den USA.

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem Barrick Gold, Bilfinger, Cisco Systems, DSM und ThyssenKrupp Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal melden.

Wichtige Termine

Deutschland - Harmonisierter Verbraucherpreisindex

Deutschland - BIP (Q4)

Europa - Industrieproduktion

Europa - BIP (Q4)

USA - Verbraucherpreisindex

USA - Erdöl Lagerbestand

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.500/12.560/12.640/12.750 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.500/11.900/12.000 Punkte

Der Aufwärtstrend des DAX kam heute wieder ins Stocken. Der Index konnte jedoch die Marke von 12.300 Punkten verteidigen. Im Bereich von 11.900/12.000 Punkten findet der Index weiterhin eine solide Unterstützung. Solange sie hält besteht die Chance auf eine weitere Verbesserung bis 12.400 Punkte. Oberhalb dieser Marke könnte sich gar ein Trendwechsel bis 12.550/12.640 Punkte abzeichnen. Kippt der Index unter die Unterstützungszone muss mit einer Konsolidierung bis 11.500 Punkte gerechnet werden.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 08.06.2017 - 13.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.02.2013 - 13.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HU91E1 8,78 11.200 15.200 15.03.2018 DAX HW71G5 4,04 12.000 16.600 15.03.2018 DAX HW2M9Z 7,29 11.600 14.000 15.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.02.2017; 17:26 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

