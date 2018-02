JENA (dpa-AFX) - Beim Jenaer Softwareanbieter Intershop wird der Vorstand erweitert. Als drittes Vorstandsmitglied sei Markus Klahn zum 9. April berufen worden, teilte das börsennotierte Unternehmen am Dienstag in Jena mit. Klahn, der zuvor in mittelständischen Software-Unternehmen gearbeitet habe, sei für das Servicegeschäft von Intershop zuständig. Das Jenaer Unternehmen ist auf Programme spezialisiert, mit denen Unternehmen ihr Geschäft im Internet abwickeln können. Die Softwarefirma beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 330 Mitarbeiter./ro/DP/edh

