Nach dem IPO von Bastei Lübbe vor rund vier Jahren ging schief was nur schief gehen konnte. Mehrere Gewinnwarnungen und Jahresergebnis-Korrekturen trieben die Aktie im Tief auf nur drei Euro nach einem Ausgabepreis von 7,40 Euro. Da halfen auch die Bücher der Bestseller-Autoren wie Dan Brown oder Ken Follett nicht weiter. Ob die Aktie von Bastei Lübbe mit den Umstrukturierungen vor dem Ausbruch steht oder wie manch Groschen-Roman in der Versenkung verschwindet, erfahren Sie in dieser Sendung. Egbert Prior, Chefredakteur der Prior Börse rät die Aktie von Bastei Lübbe auf der Watch-List zu behalten um im richtigen Moment zuzuschlagen.