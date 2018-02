Der Pharmakonzern Bayer will bei der Überprüfung der Monsanto-Übernahme in Russland mehr Zeit rausschlagen. Bei den Auflagen gibt es noch Klärungsbedarf.

Bayer will in Russland bei der Überprüfung der milliardenschweren Monsanto-Übernahme durch die Wettbewerbshüter vor Gericht mehr Zeit rausschlagen. Gegenwärtig befinde sich Bayer mit der russischen Kartellbehörde in Gesprächen, eine Vereinbarung habe aber noch nicht erzielt werden können, erklärte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. Die russische Kartellbehörde hatte im vergangenen November Auflagen für eine Freigabe der Übernahme gemacht und die Frist für die Überprüfung um drei Monate verlängert. Bayer gehe nun dagegen gerichtlich vor, da man über die Auflagen mit der Behörde noch weiter sprechen wolle, ergänzte der Sprecher.

