Das biopharmazeutische Unternehmen Mologen AG (ISIN: DE0006637200) hat heute die Unterzeichnung eines Lizenzvertrags

für China sowie eine weltweite Entwicklungskooperation für den Hauptwirkstoffkandidaten Lefitolimod zwischen Mologen und Oncologie Inc. bekannt gegeben. Die unterschriebene Vereinbarung ist an die Bedingung geknüpft, dass Mologen eine erste Zahlung in Höhe von 3 Mio. EUR erhält. Oncologie Inc. ist ein auf Krebstherapien spezialisierter Medikamentenentwickler mit Hauptsitz in Boston und operativem Standort in Shanghai. Das Unternehmen wird von internationalen Top-Investoren unterstützt und hat die Entwicklung von neuartigen personalisierten Arzneimitteln im Bereich der Immuno-Onkologie zum Ziel. Der unterzeichnete Vertrag mit Oncologie Inc. beinhaltet die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Lefitolimod in China sowie ein geplantes weltweites gemeinsames Entwicklungsprogramm.

"Wir freuen uns über die Lizenzvereinbarung mit Oncologie Inc. für unseren Hauptwirkstoffkandidaten Lefitolimod. Oncologies Ansatz einer innovativen Biomarker-basierten Entwicklungsstrategie für neuartige Krebsimmuntherapien hat uns überzeugt, dass diese Partnerschaft zur weiteren Steigerung der Erfolgsaussichten von Lefitolimod beitragen wird. Mit der Lizenzvereinbarung und der Entwicklungskooperation für unseren Hauptproduktkandidaten Lefitolimod haben wir einen der wichtigsten Meilensteine ...

