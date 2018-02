Liebe Leser,

die Aktie von Gazprom konnte sich am Montag etwas von den Rückschlägen der vorhergehenden Tagen erholen. Am heutigen Dienstag bewegte sich die Aktie dagegen kaum. Der Wert ist nach Meinung von Chartanalysten aber immer noch in einer starken Verfassung und könne durchaus weitere Kursaufschläge von 20 % oder sogar noch mehr für sich verbuchen. Im Detail: Die Aktie legte am Montag um fast 3 % zu. Damit wurde der übergeordnete charttechnische Aufwärtstrend noch einmal gerettet, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...