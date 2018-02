Liebe Leser,

wer sich am Montag an den Aktienbörsen umsah, dem stach vermutlich auch die Aktie von Geely Automobile positiv ins Auge. Der Wert raste förmlich nach oben und konnte aus Sicht von Chartanalysten zumindest die Hoffnung nähren, dass es nun zu einem Comeback nach oben kommt. Konkret: Die Aktie ist formal aus Sicht der Charttechniker in einem übergeordneten Abwärtstrend, befindet sich allerdings auf Höhe der Tiefs aus dem vergangenen Herbst. Am Montag ging es teils um mehr als ... (Frank Holbaum)

