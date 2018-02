Podiumsdiskussion knüpft an die "Liebe statt Vorurteile"-Kampagne von P&G zu den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang sowie das fortwährende Engagement für die Geschlechtergleichstellung an

Anlässlich der Olympischen Winterspiele 2018 in PyeongChang veranstaltete Procter Gamble (NYSE: PG) als weltweiter Partner des Internationalen Olympischen Komitees heute eine Podiumsdiskussion zum Thema Geschlechtergleichstellung. Anknüpfend an "Liebe statt Vorurteile", dem jüngsten Teil der preisgekrönten "Danke Mama"-Kampagne von P&G, diskutierte ein mit Olympionikinnen besetztes Podium über ihren eigenen Aufstieg auf die Weltbühne. Die Diskussion thematisierte die Rolle ihrer Mütter, Mentorenschaft und Unterstützung durch andere Frauen sowie ihre Hoffnungen, dass die aktuelle globale Bewegung für die Geschlechtergleichstellung sich auf künftige Athletinnen-Generationen auswirken wird.

P&G athletes join together for an important discussion about not letting gender become an obstacle to achieving their dreams in a panel hosted by Olympian and retired figure skater Michelle Kwan at the P&G Family Home during the Olympic Winter Games PyeongChang 2018. (Photo: Business Wire)