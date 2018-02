von Birgit Haas, Euro am Sonntag Theodor Weimer fackelt nicht lang. Der neue Vorstandschef macht - kaum mehr als einen Monat im Amt - von sich reden. Die Chefetage will er verschlanken und Kompetenzen neu aufteilen. Das alte Börsengebäude in Frankfurt soll eine Erlebniswelt werden. Die glücklose Asien-Expansion ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...