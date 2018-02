FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 14. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Credit Suisse Jahreszahlen 07:00 CH: Kudelski Jahreszahlen 07:00 CH: Clariant Jahreszahlen (13.30 h Call) 07:00 D: Thyssenkrupp Q1-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 D: Norma Jahreszahlen 07:00 F: Credit Agricole Jahreszahlen (15.00 h Call) 07:00 NL: DSM Jahreszahlen 07:30 D: Bilfinger Jahreszahlen (11.00 h Pk) 07:30 D: Gesco 9Monatszahlen 07:45 S: Boliden Q4-Zahlen 10:00 D: Ceconomy Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 LU: Stabilus Hauptversammlung, Luxemburg 10:30 D: Hafen Hamburg Jahres-Pk, Hamburg 11:00 D: Liqui Molly Bilanz-Pk, Eichstätt 11:00 D: Sparkassenverband Westfalen-Lippe Jahres-Pk, Münster 13:00 GB: Shire Jahreszahlen 18:00 I: Enel vorläufige Jahreszahlen 22:05 USA: Cisco Systems Q2-Zahlen (22.30 h Call) 23:00 USA: Marriott International Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Hennes & Mauritz Capital Markets Day USA: Temenos Group Capital Markets Day USA: Coca-Cola Hellenic Bottling Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR D: Bundswirtschaftsministerium Monatsbericht 02/18 00:50 J: BIP Q4/17 (vorläufig) 08:00 D: BIP Q4/17 (vorläufig) 08:00 D: Verbraucherpreise 01/18 (endgültig) 08:00 D: Erwerbstätigkeit Q4/18 (endgültig) 09:00 HU: BIP Q4/17 (vorläufig) 09:30 S: Riksbank Zinsentscheid 09:30 NL: BIP Q4/17 (vorläufig) 10:00 PL: BIP Q4/17 (vorläufig) 10:00 BG: BIP Q4/17 (vorläufig) 10:00 I: BIP Q4/17 (vorläufig) 10:30 PL: BIP Q4/17 (vorläufig) 11:00 EU: BIP Q4/17 (2. Veröffentlichung) 11:00 EU: Industrieproduktion 12/17 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1,5 Mrd EUR 14:30 USA: Verbraucherpreise 01/18 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/18 14:30 USA: Realeinkommen 01/18 16:00 USA: Lagerbestände 12/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Viertes Bargeldsymposium der Deutschen Bundesbank mit Bundesbankpräsident Jens Weidmann, Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele, Yves Mersch, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank und Fritz Zurbrügg, Vizepräsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank 10:00 D: 125 Jahre Chemieregion Bitterfeld-Wolfen - Pk zu geplanten Aktivitäten im Festjahr 10:00 GB: Internationales Institut für Strategische Studien (IISS) legt Jahresbericht "The Military Balance" vor Jährliche Studie über Militärausgaben und die Stärke der Armeen weltweit. Das IISS und das Stockholmer SIPRI-Institut sind die weltweit führenden Einrichtungen bei der Beurteilung internationaler Konflikte. 10:30 D: Bitkom Jahrs-Pk "Konjunktur in der Bitkom-Branche", Berlin 11:00 D: Pk mit Präsentation des ERGO Risiko-Reports 2018 In diesem Jahr lautet das Schwerpunktthema des Reports: Altersvorsorge. 13:15 D: Pk Paracelsus-Klinik zu künftiger Struktur der Klinik, Hamburg 18:00 D: Vorstand der Talanx AG informiert über Industrieversicherungen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. /bwi

AXC0018 2018-02-14/06:05