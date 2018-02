=== *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Norma Group SE, Jahresergebnis, Maintal *** 07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 4Q, Zürich 07:00 NL/DSM NV, Jahresergebnis, Heerlen 07:30 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (11:00 PK), Mannheim 07:30 DE/Gesco AG, Ergebnis 9 Monate, Wuppertal *** 08:00 DE/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,8% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +3,0% gg Vj zuvor: +2,8% gg Vj *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Januar (endgültig) PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: -0,7% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 4Q *** 09:00 DE/Bundesbank, Bargeldsymposium, u.a. Eröffnungsrede von Bundesbank-Präsident Weidmann, außerdem Reden von SNB-Vizepräsident Zurbrügg (09:50) und EZB-Direktor Mersch (11:20), Frankfurt *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/SPD, Politischer Aschermittwoch u.a. mit SPD-Vizechef und Hamburgs regierendem Bürgermeister Scholz, Vilshofen *** 10:00 DE/CSU, Politischer Aschermittwoch u.a. mit dem designierten bayerischen Ministerpräsidenten Söder, Passau 10:00 DE/Ceconomy AG, HV, Düsseldorf 10:00 LU/Stabilus SA, HV, Luxemburg *** 10:00 IT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,7% gg Vj 10:30 DE/Digitalverband Bitkom, Jahres-PK zum Thema: "Konjunktur in der Bitkom-Branche", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj 1. Veröff.: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+2,8% gg Vj *** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+3,2% gg Vj *** 11:30 DE/VDA-Präsident Wissmann, PG zur aktuellen Lage in der Automobilindustrie, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:30 US/Realeinkommen Januar *** 16:00 US/Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 17:00 DE/CDU, Politischer Aschermittwoch, 18:00 Rede von Bundeskanzlerin Merkel, Demmin *** 18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis, Rom *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Februar *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Welt 1Q - BE/Nato, Treffen der Verteidigungsminister (bis 15.2.), Brüssel - GB/Außenminister Johnson, Rede über "Großbritanniens Fahrplan zum Brexit", London ===

February 14, 2018

