Es hätte mehr werden können: Das Essener Immobilienunternehmen Instone hat 19,9 Millionen Anteilsscheine auf dem Frankfurter Parkett platziert. Der Preis liegt am unteren Ende der Erwartungen.

Der Immobilienentwickler Instone hat seine Aktien beim Börsengang in Frankfurt am unteren Ende der Preisspanne untergebracht. 19,9 Millionen Anteilsscheine des Essener Unternehmens wurden zu je 21,50 Euro platziert, teilte Instone mit. Die Preisspanne lautete auf 21,50 bis 25,50 Euro. Insgesamt bringt die Emission 428 Millionen Euro ein, davon geht der Großteil an den Finanzinvestor ...

