Normalerweise ist es Unsinn an der Börse von "letzter Kaufchance" oder dergleichen zu sprechen. Da die Börsen meist an jedem Arbeitstag geöffnet haben, gibt es für Anleger immer wieder die Möglichkeit, eine Aktie zu erwerben. Doch bei BP und Shell ist es wirklich so, dass gerade heute ein guter Tag zum Kauf wäre.

Den vollständigen Artikel lesen ...