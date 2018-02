FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat LEG Immobilien nach dem Rückschlag an den internationalen Aktienbörsen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Markus Scheufler in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie von 98 auf 105 Euro an. Neben der allgemeinen Aktienmarktkorrektur habe die Angst vor steigenden Zinsen Immobilienwerte zuletzt besonders belastet. Anleger sollten aber nicht vergessen, dass die Inflation nur langsam steigen dürfte. Zudem würden Immobilienaktien zu konjunkturellen Hochzeiten tendenziell am höchsten bewertet. Vor diesem Hintergrund schätzen viele Börsianer die Substanzwerte von Immobiliengesellschaften viel zu niedrig ein./mis/ag

Datum der Analyse: 14.02.2018

ISIN DE000LEG1110

AXC0026 2018-02-14/07:10